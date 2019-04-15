Как изменилась стоимость металлопроката в Украине (8-15 апреля 2019 года)

С 8 по 15 апреля 2019 года в Украине длинномерный прокат незначительно подешевел, а стоимость плоского проката практически не изменилась, говорится в сообщении издательства “Металлика”.

В сегменте длинномерного проката арматура и уголок подешевели на 67 грн./тонна (0,36 %) и 38 грн./тонна (0,17 %) соответственно. Котировки швеллера уменьшились на 7 грн./тонна (0,03 %). Цена балки не изменилась.

Стоимость нелегированного круга с 8 по 15 апреля увеличилась на 16 (0,08 %) до 21 113 грн./тонна.

В сегменте листового проката горячекатаный лист подорожал на 18 грн./тонна (0,09 %). Цена холоднокатаного листа не изменилась.

В трубном сегменте металлопродукции преобладала негативная динамика. Электросварные трубы подешевели на 64 грн./тонна (0,25 %). ВГП трубы подешевели на 18 грн./тонна (0,08 %). Цена бесшовных труб «просела» на 4 грн./тонна (0,01 %).

Cводный индекс цен на прокат строительного сортамента от Украинского центра стального строительства (УЦСС) на прошлой неделе не изменился. В индексе оцениваются такие виды проката, как г/к лист, балка, швеллер, уголок, профильная и круглая труба.

Однако по сравнению с прошлой неделей подорожали балка, профильная и круглая труба.

Позиция Текущая котировка, грн % за месяц % к началу года % к аналог., периоду пред., года Лист г\к от 5 до 14 мм 19500 0 0.44 -12.85 Балка №20 21900 -2.9 -1.13 -5.34 Швеллер №18 21690 0 7.11 -10.32 Уголок 63х5 20615 0 2.46 -9.76 Профильная труба 100х4 21100 1.44 -0.47 -14.57 Круглая труба 114х4 21350 1.43 -0.47 -14.43

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