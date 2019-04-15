Как изменилась стоимость металлопроката в Украине (8-15 апреля 2019 года)

С 8 по 15 апреля 2019 года в Украине длинномерный прокат незначительно подешевел, а стоимость плоского проката практически не изменилась, говорится в сообщении издательства “Металлика”.
В сегменте длинномерного проката арматура и уголок подешевели на 67 грн./тонна (0,36 %) и 38 грн./тонна (0,17 %) соответственно. Котировки швеллера уменьшились на 7 грн./тонна (0,03 %). Цена балки не изменилась.
Стоимость нелегированного круга с 8 по 15 апреля увеличилась на 16 (0,08 %) до 21 113 грн./тонна.
В сегменте листового проката горячекатаный лист подорожал на 18 грн./тонна (0,09 %). Цена холоднокатаного листа не изменилась.
В трубном сегменте металлопродукции преобладала негативная динамика. Электросварные трубы подешевели на 64 грн./тонна (0,25 %). ВГП трубы подешевели на 18 грн./тонна (0,08 %). Цена бесшовных труб «просела» на 4 грн./тонна (0,01 %).
Cводный индекс цен на прокат строительного сортамента от Украинского центра стального строительства (УЦСС) на прошлой неделе не изменился. В индексе оцениваются такие виды проката, как г/к лист, балка, швеллер, уголок, профильная и круглая труба.
Однако по сравнению с прошлой неделей подорожали балка, профильная и круглая труба.
|Позиция
|Текущая котировка, грн
|% за месяц
|% к началу года
|% к аналог., периоду пред., года
|Лист г\к от 5 до 14 мм
|19500
|0
|0.44
|-12.85
|Балка №20
|21900
|-2.9
|-1.13
|-5.34
|Швеллер №18
|21690
|0
|7.11
|-10.32
|Уголок 63х5
|20615
|0
|2.46
|-9.76
|Профильная труба 100х4
|21100
|1.44
|-0.47
|-14.57
|Круглая труба 114х4
|21350
|1.43
|-0.47
|-14.43
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