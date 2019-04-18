Интерпайп сможет продавать черновые ж/д оси в Украине и СНГ

Во втором полугодии текущего года украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП намерена начать продажи черновых железнодорожных осей на украинский рынок и рынок стран СНГ в объеме 5 тыс. шт. Об этом говорится в сообщении компании

Старт продаж стал возможен после того, как производитель этой продукции завод ИНТЕРПАЙП НТЗ (Днепр) прошел все этапы в рамках испытаний, получения клейма завода-изготовителя и сертификации промышленной партии ж/д осей.

“Межведомственная комиссия, в которую вошли представители «Укрзализныци», обследовала процесс производства ж/д осей с предварительной мехобработкой, подтвердила их высокое качество с высокими показателями безопасности и выдала разрешение на производство черновых осей в промышленных объемах по ДСТУ ГОСТ”, – отмечается в сообщении компании.

После этого ИНТЕРПАЙП НТЗ получил в Совете СНГ по железнодорожному транспорту клеймо завода-производителя. Это обязательный отличительный знак, который должен проставляться на каждой единице продукции. Без него эксплуатация ж/д осей запрещена, тогда как его наличие – подтверждение соответствия продукции правилам технической эксплуатации железных дорог Украины и СНГ.

Завершающим этапом стало получение сертификата соответствия на промышленные партии железнодорожных осей согласно требований ДСТУ ГОСТ.

На внутреннем рынке основными потребителями ж/д осей станут украинские вагоностроители. Кроме того, ИНТЕРПАЙП рассчитывает принять участие в тендерах «Укрзализныци».

“Несколько лет назад мы сертифицировали черновые и чистовые оси по европейским стандартам EN, TSI и американскому AAR. Они поставляются и успешно эксплуатируются в подвижном составе на железных дорогах ЕС и США. Сертификация в Украине, как это ни удивительно, заняла больше времени, чем на экспортных рынках. Тем не менее она пройдена, и мы начинаем поставки этого продукта потребителям в Украине и СНГ”, – цитируется в сообщении Александр Гарькавый, директор дивизиона железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП.

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Железнодорожная ось является одним из ключевых элементов безопасности движения. ИНТЕРПАЙП самостоятельно осуществляет все производственные операции от выплавки стали до получения готового изделия, благодаря чему обеспечивает полный контроль качественных характеристик оси.

В 2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

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