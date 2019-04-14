Как Интерпайп производит ж/д оси и колесные пары – фоторепортаж

Работа промышленной компании “Интерпайп” в железнодоржном секторе не ограничивается выплавкой стали и производством ж/д колес. Относительно недавно здесь приняли решение пойти в более высокий передел и организовали сборку колесных пар.

Пик продаж украинских грузовых вагонов пришелся на 2010-2012 гг. Именно тогда ж/д колеса “Интерпайпа” пользовались максимальным спросом. После этого начался затяжной спад рынка и компании пришлось задуматься над расширением линейки продукции, предлагаемой клиентам. “Вследствие фактической остановки вагоностроителей и минимального потребления колес “Укрзализныцей” продажи в Украине сократились со 131 тыс. тонн в 2011 г. до 14 тыс. тонн в 2015 г.” — сообщала компания в 2016 году.

Что же было сделано? У “Интерпайпа” уже был опыт поставки клиентам не только колес, но и колесных пар, собранных на мощностях европейской компании-партнера, с использованием своих колес и чужих осей. Почему так происходило? Как пояснили в “Интерпайпе”, некоторым клиентам было проще работать с одним контрагентом, у которого закупалась вся необходимая ж/д номенклатура, пусть даже и от разных производителей.

В украинской компании решили, что пришло время стать самостоятельным игроком на рынке ж/д осей и колесных пар, и в 2014 году стартовали работы по освоению технологии и созданию новых производственных участков. Тем более, что уже полным ходом работал новый электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь”, где производили необходимый полуфабрикат.

Производство ж/д осей можно условно разбить на три этапа: осевая заготовка => черновая ось => чистовая ось.

До недавних пор оси в Украине производились в двух городах: в Каменском осевую заготовку Днепровского МК перерабатывают на ДДАП-РАКС и в Луганске НПЦ “Трансмаш”, который также производил колесные пары. Но луганское предприятие осталось на неконтролируемой территории. Днепровский МК также приостанавливал выпуск осевой заготовки, так как поставщиком слябов для нее был Алчевский МК, который находится на неконтролируемой части Донбасса.

Вряд ли эти события были связаны, но Интерпайп начал из собственной стали производить заготовку для ж/д осей. Сначала искали оптимальную технологию. Для этого на трех разных предприятиях перекатывали круглую заготовку. Оказалось, что лучшие характеристики достигаются на прокатных мощностях собственного предприятия – Интерпайп НТЗ. После этого перешли к промышленному освоению технологии выпуска осевой заготовки и черновых осей без дополнительных инвестиций.

Далее инвестировали $2,2 млн в создание участка чистовых механически обработанных ж/д осей. И в 2016 году запустили его. Здесь можно ежегодно производить 10 тыс. шт. осей для грузового транспорта.

Примечательно, что спрос есть на все виды продукции: от заготовки до чистовых осей. На предприятии это объясняют тем, что у каждого из клиентов: от “Укрзализныци” до вагоностроительных заводов есть собственное оборудование по обработке осей. И они стараются загрузить их по максимуму, обеспечив работой своих сотрудников.

Почти одновременно с запуском производства чистовых осей на Интерпайп НТЗ освоили технологию сборки колесных пар для железнодорожного грузового транспорта. Мощности нового участка позволяют собирать 10 тыс. шт. колесных пар ежегодно.

“Все европейские колесные компании идут по пути самостоятельной сборки колпар. Мы стали первым производителем колес из СНГ, который смог предложить своим клиентам это решение”, — сообщала пресс-служба компании в 2016 году.

Готовые ж/д колеса напрессовываются на готовые чистовые оси. Очень крепкое сцепление между этими частями колесной пары обеспечивается за счет того, что внешний диаметр оси несколько больше внутреннего диаметра колеса. За счет этого сталь как бы растягивается. После этого на том же станке проверяется насколько крепко соединены колесо и ось. Если все ОК, то их можно отправлять на железную дорогу.

Хотя нет. По желанию некоторых клиентов здесь еще устанавливают тормозные буксы – это стальные или чугунные коробки, внутри которых размещены подшипник скольжения, вкладыш, смазочный материал и устройство для подачи смазочного материала к шейке оси, либо подшипник качения и смазочный материал. Букса является связующим звеном между колесной парой и рамой вагона, локомотива или их тележкой.

Когда мы были в цеху, то здесь на партию колпар устанавливались словацкие тормозные буксы. Фактически – это наиболее сложное изделие железнодорожного направления, которое производит Интерпайп. Пойдут ли в компании дальше? Займутся ли, например, выпуском ж/д тележек? В компании отвечают вопросом на вопрос: “А вы знаете, что для этого надо? Стальное литье и т.д.”

Так что пока в Днепре, скорее всего, ограничатся выпуском колесных пар. И будут расширять географию продаж.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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