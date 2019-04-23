Как изменится производство арматуры на АМКР

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) перешел к завершающей стадии реконструкции мелкосортного стана № 250-4. В настоящее время смонтировано 90% оборудования, говорится в сообщении предприятия.

Общая стоимость инвестпроекта – $55 млн. Проектная мощность стана после реконструкции составит 1,052 млн тонн арматурного проката в год. При этом уменьшится использование энергоресурсов, появится возможность выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой. Кроме того, стан сможет производить арматурный прокат в пачках длиной до 14 метров с использованием новой механизированной линии упаковки. “Шпулерная намотка и механизированная упаковка являются важными условиями продаж арматуры на экспортных рынках”, – отмечают в компании.

Также читайте: Как в Кривом Роге производят изделия из биметаллических листов >>>

Поставщиком основного технологического оборудования является компания Danieli, которая разрабатывала детальный инжиниринг проекта. Монтаж оборудования полностью завершен на участках холодного всада печи, чистового блока, термооброботки, отгрузки бунтов, формирования и отгрузки пачек. “На шпулерной линии уже идет пусконаладка – прокручивают электродвигатели, проверяют датчики и связи с контроллером, проводят другие испытания. На участке выходной стороны стана завершают монтаж основного оборудования и трубопроводов воды, смазки и др. На финальной стадии – заливка фундамента под новую черновую группу клетей”, – говорится в сообщении.

Построена новая нагревательная печь, которая позволит использовать заготовки с машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Две из них достроят летом 2019 года, а первая МНЛЗ была введена в эксплуатацию в 2011 г. Сейчас выполняется футеровке печи, подводятся трубопроводы. Построены и оборудованы газоповысительная и газосмесительная станции.

Завершена реконструкция трех электромостовых кранов с восстановлением механической и электрической частей (двух – в бунтовом пролете и одного – в печном), а также двух кранов, которые планируют использовать для перевозки бунтов. “Всю технологическую линию стана переводят на современную цифровую систему управления”, – резюмируют в АМКР.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи