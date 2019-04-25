Сколько стрелочных переводов отремонтирует Укрзализныця в 2019 году

“Укрзализныця” открыла сезон активных путевых работ. В планах на 2019 – реконструкция 271,6 км пути, капитальный ремонт 140,9 км пути и средний ремонт 949 км пути, говорится в сообщении компании.
“В этом году также будет проведена реконструкция 190 комплектов стрелочных переводов, капитальный ремонт 103 комплектов и средний ремонт 810 комплектов стрелочных переводов”, – отмечают в “Укрзализныце”.
Наибольшие объемы ремонтно-путевых работ будут выполняться на направлениях:
– Жмеринка – Вапнярка – Одесса;
– Киев – Жмеринка – Подволочиск;
– Казатин – Здолбунов;
– Киев – Коростень – Шепетовка – Здолбунов – Красное – Львов;
– Львов – Стрый – Чоп;
– Фастов – Мироновка – Пятихатки – Чаплино;
– Лозовая – Запорожье – Кривой Рог – Тимкове;
– Киев – Гребенка – Харьков – Основа – Купянск;
– Киев – Нежин – Горностаевка;
– Камыш-Заря – Волноваха.
Выполнение путевых работ позволит на участках с интенсивным движением поездов увеличить их скорость, также возрастет пропускная способность стратегических направлений железнодорожной сети. Большие объемы работ будут сделаны для поддержки путей в пригодном для эксплуатации и безопасном для перевозок состоянии.
Ранее в Укрзализныце рассказали сколько нужно обновить ж/д путей в Украине.
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