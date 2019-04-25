Сколько стрелочных переводов отремонтирует Укрзализныця в 2019 году

“Укрзализныця” открыла сезон активных путевых работ. В планах на 2019 – реконструкция 271,6 км пути, капитальный ремонт 140,9 км пути и средний ремонт 949 км пути, говорится в сообщении компании.

“В этом году также будет проведена реконструкция 190 комплектов стрелочных переводов, капитальный ремонт 103 комплектов и средний ремонт 810 комплектов стрелочных переводов”, – отмечают в “Укрзализныце”.

Наибольшие объемы ремонтно-путевых работ будут выполняться на направлениях:

– Жмеринка – Вапнярка – Одесса;

– Киев – Жмеринка – Подволочиск;

– Казатин – Здолбунов;

– Киев – Коростень – Шепетовка – Здолбунов – Красное – Львов;

– Львов – Стрый – Чоп;

– Фастов – Мироновка – Пятихатки – Чаплино;

– Лозовая – Запорожье – Кривой Рог – Тимкове;

– Киев – Гребенка – Харьков – Основа – Купянск;

– Киев – Нежин – Горностаевка;

– Камыш-Заря – Волноваха.

Выполнение путевых работ позволит на участках с интенсивным движением поездов увеличить их скорость, также возрастет пропускная способность стратегических направлений железнодорожной сети. Большие объемы работ будут сделаны для поддержки путей в пригодном для эксплуатации и безопасном для перевозок состоянии.

Ранее в Укрзализныце рассказали сколько нужно обновить ж/д путей в Украине.

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