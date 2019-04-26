Сколько вагонов произвел “Днепровагонмаш” в 2016-2018 гг.

В 2018 году вагоностроительный завод “Днепровагонмаш” (Каменское, входит в группу ТАС Сергея Тигипко) произвел 2312, продал – 2317 грузовых вагонов. Об этом говорится в официальной отчетности предприятия.

По итогам прошлого года продажи грузовых вагонов увеличились почти в 2,7 раза.

В компании также сообщили объемы производства и продаж, которые были в предыдущие годы (см. таблицу).

Производство и продажи грузовых вагонов АО “Днепровагонмаш”, шт.

Производство Продажи 2016 402 404 2017 870 865 2018 2312 2317

Согласно отчетности, средняя цена реализации вагона составила 1,183 млн грн. (в 2017 году – 931,4 тыс. грн.).

Основными клиентами предприятия в 2018 году были ООО “Глобал Индастри” (Киев), “Зерно-Агротрейд” (Киев), “Метинвест Шиппинг” (Мариуполь), ООО “ТАС-Логистик” (Киев) и АО “Таскомбанк” (Киев).

Доля “Днепровагонмаша” в общем объеме производства грузовых вагонов в Украине составила 20%. По данным предприятия, в 2018 году его производственные мощности использовались на 56%.

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В документах также отмечается, что в течение 2018 года увеличились цены на сырье и материалы для производства вагонов: ж/д колеса подорожали на 42,8%; подшипники на 9%; стальное литье на 25,1%; хомуты на 46 %; автосцепка на

21,9%; тормозное оборудование на 7%.

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В отчете также отмечается, что дочернее предприятие завода – “Стальзавод”, основным видом продукции которого является стальное литье, в прошлом году в два раза увеличил выпуск продукции – до 15496 тонн. Его основным потребителем был Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг).

Производство и продажи стального литься ДП “Стальзавод”, тонн.

Производство Продажи 2016 2108 2408 2017 7861 7173 2018 15496 15096

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