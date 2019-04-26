Антимонопольный комитет оштрафовал DCH Александра Ярославского за покупку Днепровского МЗ

Вчера Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу DCH Александра Ярославского на 58 млн грн. за нарушение законодательства при покупке акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ, Днепр) у группы Евраз. Об этом сообщил НВ Бизнес со ссылкой на Facebook главы АМКУ Юрия Терентьева.

Штраф наложен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. В отличие от ситуации с покупкой завода “Днепрометиз” группой ТАС Сергея Тигипко, комитет выдал разрешение на концентрацию.

“Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции компанией Senalior Investments Limited (Никосия, Республика Кипр) в виде осуществления концентрации путем приобретения акций компании Drampisco Limited (Никосия, Республика Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании, без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо”, – говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

ДМЗ осуществляет деятельность по производству чугуна, каменноугольного кокса, коксохимических изделий. Евраз продал Евраз – ДМЗ в марте 2018 года примерно за $106 млн. На третий квартал 2018 года в собственности Drampisco Limited находится 97,7346% акций ДМЗ.

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