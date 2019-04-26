Антимонопольный комитет оштрафовал DCH Александра Ярославского за покупку Днепровского МЗ

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Вчера Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу DCH Александра Ярославского на 58 млн грн. за нарушение законодательства при покупке акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ, Днепр) у группы Евраз. Об этом сообщил НВ Бизнес со ссылкой на Facebook главы АМКУ Юрия Терентьева.


Штраф наложен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. В отличие от ситуации с покупкой завода “Днепрометиз” группой ТАС Сергея Тигипко, комитет выдал разрешение на концентрацию.

“Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции компанией Senalior Investments Limited (Никосия, Республика Кипр) в виде осуществления концентрации путем приобретения акций компании Drampisco Limited (Никосия, Республика Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании, без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо”, – говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

ДМЗ осуществляет деятельность по производству чугуна, каменноугольного кокса, коксохимических изделий. Евраз продал Евраз – ДМЗ в марте 2018 года примерно за $106 млн. На третий квартал 2018 года в собственности Drampisco Limited находится 97,7346% акций ДМЗ.

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