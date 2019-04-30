Сколько труб произвели в Украине за 3 мес. 2019 года

Крупнейшие трубные предприятия Украины за 3 мес. 2019 года увеличили производство труб из черных металлов на 3,5% год к году до 277,4 тыс. тонн, при этом в марте выпущено 108,8 тыс. тонн. Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”

Предприятия объединения “Укртрубопром” за январь-март-2019 нарастили производство труб на 8,4% – до 211,3 тыс. тонн, в том числе в марте выпущено 82,8 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 10,6% – до 64,2 тыс. тонн (в марте – 25,4 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 25,2%, до 30,3 тыс. тонн (11,7 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 16,1% – до 102,9 тыс. тонн (39,9 тыс. тонн).

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Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 59,2% – до 7,8 тыс. тонн (в марте – 3,7 тыс. тонн). “Сентравис” – нарастил на 17%, до 5,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 25%, до 0,6 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящие в объединение “Укртрубопром” ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 16,1% – до 29,6 тыс. тонн (в марте – 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” – на 2,7%, до 36,6 тыс. тонн (16,1 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% – до 796,3 тыс. тонн.

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