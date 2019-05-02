Львовский ЛРЗ закупит локомотивные бандажи на 21,6 млн грн.

ЧАО “Львовский локомотиворемонтный завод” (ЛЛРЗ, Львов) намерено закупить локомотивные бандажи на 21,6 млн грн. Об этом говорится в объявлении предприятия в системе публичных закупок ПроЗорро.

Компания намерена закупить бандажи размерностью 1060х143х98, 1010х143х98 и 890х143х83 единым лотом. Срок поставки товара: с 24 мая по 31 декабря 2019 года.

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Согласно тендерной документации количество закупаемых бандажей таково:

– 1060х143х98 – 500 шт.;

– 1010х143х98 – 250 шт.;

– 890х143х83 – 180 шт.

В текущем году предприятие уже трижды пыталось закупить локомотивные бандажи, однако два раза торги не состоялись из-за отсутствия участников. Еще один раз их отменили, так как ценовое предложение победителя превышало возможности заказчика. Тогда в торгах участвовали компании, предложившие продукцию производства ЕВРАЗ НТМК (Россия) и “Гута Банкова” (Польша).

При этом в марте 2019 года состоялись торги на поставку “Львовскому ЛРЗ” 100 бандажей локомотивных 1060х143х98 на 2,55 млн грн. Победителем стало ООО “ТПК Промдизель”, с которым подписали договор на поставку продукции, произведенной ООО “Гута Банкова” (Польша).

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