За счет чего Днепровский МК увеличит производство на 25%

В 2019 году на Днепровском МК (ДМК, Каменское) проведут реконструкцию трех машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), что позволит увеличить выплавку стали до 3 млн тонн в год. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Сегодня участок МНЛЗ конвертерного цеха Днепровского МК представляет собой комплекс из трех машин непрерывного литья заготовок с двадцатью ручьями по производству заготовки самого широкого спектра свойств и назначения.

“Есть планы и по модернизации машины №2, которая начнется уже в текущем году. В итоге намечается увеличение ее производительности (сегодня это до 700 тыс. тонн продукции в год), изменение сортамента. По сортовым машинам №№1 и 3 также запланировано за счет внедрения технических новшеств также увеличить их общую производительность до 1 млн. 300 тыс. тонн и выйти на конец года на общий объем производства непрерывнолитой заготовки порядка 3 млн. тонн”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018 году ДМК отгрузил потребителям приблизительно 2,4 млн тонн стальной продукции. При этом часть проката производится из полуфабрикатов, поставляемых с других металлургических предприятий Украины.

Участок непрерывного литья заготовок был введен в действие 22 апреля 1994 года. “После развала Советского Союза и разрыва экономических связей именно ввод в строй МНЛЗ позволил предприятию удержаться на плаву и обеспечил хорошую перспективу в дальнейшем”, – отмечается в сообщении.

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