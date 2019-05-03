Сколько вагонов произвел Попаснянский ВРЗ в 2018 году

В 2018 году ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” (ПВРЗ, Попасная Луганской обл.) почти в два раза увеличил производство грузовых вагонов. Об этом компания сообщила в facebook.

По итогам прошлого года “Попаснянский ВРЗ” выпустил 1677 грузовых вагонов. В 2017 году было выпущено 875 вагонов.

“Благодаря огромному труду и усилиям каждого сотрудника нашего завода, основные цели, которые мы перед собой поставили, достигнуты. Мы увеличили объем производства и реализации подвижного состава почти в два раза в сравнении с прошлым годом”, – говорится в сообщении.

Основным партнером ПВРЗ является ж/д оператор “Лемтранс”, который входит в состав группы СКМ Рината Ахметова.

Напомним, что по итогам прошлого года также увеличили производство грузовых вагонов на “Крюковском ВСЗ” (Кременчуг) и “Днепровагонмаше” (Каменское).

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