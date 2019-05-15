Как на АМКР обновили мелкосортно-проволочный стан №6

На «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) завершена модернизация автоматизированной системы управления мелкосортно-проволочного стана-250/150-6 в третьем прокатном цехе. ОБ этом говорится в сообщении предприятия.

Здесь производят арматуру и катанку в бунтах диаметром от 5,5 до 32 мм. “Первоначально проект оценивался в 48 млн грн., но по факту затраты составили около 37 млн грн. – предприятию удалось сэкономить 11 млн грн.”, – отмечается в сообщении.

На стане обновлена система автоматизации SIMATIC от Siemens, которая обеспечивает автоматический мониторинг механизмов и систем производственной линии катанки и аварийных сигналов (в случае остановки или опасности). В сообщении отмечается, что модернизация позволила обеспечить взаимозаменяемость оборудования и сделать производство катанки надежным и бесперебойным. Также обновлена система управления электроприводом проволочного блока стана.

“На сегодня контроллеры SIMATIC 7 – самые мощные среди программируемых логических контроллеров. На стане установлены новая система визуализации и программное обеспечение. На постах управления теперь есть современные мониторы, на которых более детально отражается вся информация о работе стана. Это плюс для операторов. С обновленной системой автоматизации существенно снижаются риски незапланированных простоев стана. Прокат здесь ведется из высококачественных заготовок, произведенных на МНЛЗ, поэтому производительность стана имеет важное значение в маркетинговой стратегии «АрселорМиттал Кривой Рог»”, – цитируется Александр Прусаковский, менеджер проекта департамента по инвестициям и инжинирингу «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, что в текущем году на предприятии идет реконструкция мелкосортного стана № 250-4.

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