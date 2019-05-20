Смарт Мэритайм Груп построит третий танкер для европейского заказчика

Смарт Мэритайм Груп (Херсон, СМГ) приступил к реализации контракта по строительству третьего танкера-химовоза для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Об этом говорится в сообщении СМГ.

“Согласно контракту, СМГ изготовит корпус судна, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнит окраску корпуса. Строительство будут выполнять одновременно обе верфи СМГ – Херсонская и Николаевская”, – отмечается в сообщении.

Контракт стоимостью более 2 млн евро предполагается выполнить в течение 10 месяцев. Под выполнение заказа уже закуплен металл, который в июне будет поставлен на промплощадки верфей.

«Высококлассная работа наших специалистов, соответствие срокам и неизменное качество были по достоинству оценены голландскими партнерами. Поэтому третий контракт стал логичным продолжением сотрудничества», – цитируется генеральный директор СМГ Василий Федин.

Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы.

Дедвейт танкера 5000 тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м.

В начале текущего года СМГ передал голландской компании два аналогичных судна, при строительстве которых использовано около 2400 тонн плоского проката.

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Контролируется народным депутатом Украины Вадимом Новинским.

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