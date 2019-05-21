Как на АМКР обновят проволочный стан №1

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) раскрыл детали проекта реконструкции проволочного стана № 1. Об этом представители предприятия рассказали во время общественных слушаний в Кривом Роге.

“Проектные решения приняты на основе базового инжиниринга поставщика технологии и основного оборудования – компании Danieli”, – говорится в сообщении АМКР по итогам слушаний.

На этом стане выпускают катанку, круглую сортовую и арматурную сталь диаметром от 5,5 до 14 мм в мотках. После блока чистовых клетей продукция проходит через участок водяного охлаждения и попадает на виткоукладчик, который подает ее в виде плоской спирали на движущийся транспортер. Трайбаппарат на линии прокатки установлен для регулирования натяжения катанки и автоматической высокоскоростной подачи катанки в виткоукладчик.

Реконструкция позволит снизить эксплуатационные затраты благодаря повышению износостойкости и увеличению срока службы оборудования. В частности, уменьшить уровень вибрации за счет применения гидростатического подшипника в конструкции виткоукладчиков, стабилизировать формирование бунтов при прокатке на скорости 85 метров в секунду. Кроме того, удастся повысить уровень производственной безопасности при эксплуатации оборудования и улучшить условия труда.

“После установки новых виткоукладчиков с трайбаппаратами стан продолжит выпускать продукцию со скоростью не выше 85 м/с. Производительность стана на данном этапе не увеличится. Для повышения его производительности в перспективе заменят десятиклетьевые блоки и дорны, перейдут на современные контроллеры SIMATIC 7 – это уже следующий этап реконструкции, в рамках которого хотят увеличить скорость подачи проката с 85 до 120 м/с, что даст возможность достичь проектных показателей”, – отмечается в сообщении.

Напомним, что АМКР также ведет реконструкцию других прокатных станов, строит две новых МНЛЗ.

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