Как на Интерпайп изменилось производство ж/д осей

Компания Интерпайп расширила мощности по производству черновых ж/д осей. Об этом говорится в сообщении Интерпайпа.

“Спрос на нашу железнодорожную продукцию растет, а это значит необходимо увеличивать мощности. И вот недавно на участке производства осей Интерпайп НТЗ завершились пуско-наладочные работы станка КЖ1832.02 Краматорского завода тяжелого станкостроения (ЧАО КЗТС), который позволит цеху нарастить объем производства черновых осей”, – говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что два аналогичных станка уже работают в этом цехе.

“Кроме того, в рамках инвестиционного проекта, на участке установили кран-балку грузоподъемностью 5 т и расточной станок М2622. Общая сумма инвестиций – $0,5 млн”, – рассказали в Интерпайп.

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Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

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