Дочка международного холдинга Kusto Group намерена закупить вагоны

Украинская “дочка” международного холдинга Kusto Group (Сингапур) намерена увеличить парк вагонов-зерновозов до 70 единиц, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

В своем facebook “Кусто Лоджистикс” сообщила о покупке 25 вагонов-зерновозов. “Сейчас общий парк вагонов компании – 45 единиц. Планируется приобретение еще 25 зерновозов (к концу 2019 года – ред.)”, – сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что “дочки” еще двух международных трейдеров намерены увеличить парк вагонов-зерновозов в Украине.

“Кусто Агро” входит в международный холдинг Kusto Group (Сингапур), который развивает бизнес в нефтяной, энергетической, сельскохозяйственной, строительной и других отраслях. Kusto Group реализует проекты в Украине, России, Казахстане, Грузии, Турции, Вьетнаме и Китае.

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