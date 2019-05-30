В Украине появится еще один производитель колесных пар для вагонов

Аурум Груп в Кривом Роге намерено построит депо, в составе которого будет колесно-роликовый цех, где будут производиться колесные пары для грузовых ж/д вагонов. “На базе «Дизельного завода» Аурум Груп строит полноценное депо, которое будет осуществлять все виды ремонтных работ полувагонов: текущие, деповские, капитальные”, – сообщили Readmetal.com в пресс-службе Аурум Груп.



ФОТО: Колесные пары производства Интерпайп НТЗ

Колесно-роликовый цех будет задействован при формировании новых колесных пар для выпуска новых вагонов производства «Дизельного завода» и для ремонта колесных пар (так называемого частичного и полного освидетельствования) полувагонов, которые будут проходить деповские и капитальные ремонты в новосозданном депо.

“Аурум Груп планирует ежемесячно на базе депо криворожского «Дизельного завода» формировать порядка 200 колесных пар под строительство новых полувагонов и зерновозов, и около 180-200 пар для ремонтируемых грузовых вагонов. Также группа планирует предложить заказчикам и ремонт отдельных от вагонов колесных пар”, – говорится в ответе компании.

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В компании считают, что такое решение позволит максимально использовать преимущества локации завода, ведь именно Днепропетровская область генерирует более 30% всего грузопотока железной дороги. В Кривбассе сосредоточено большое количество полувагонов, в том числе, нуждающихся в ремонте.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

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