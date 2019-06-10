Сколько в Украине частных вагонов-зерновозов

В мае 2019 года парк частных вагонов-зерновозов в Украине впервые превысил государственный парк. Об этом сообщил ЦТС со ссылкой на “Укрзализныцю”.

По словам директора по развитию бизнеса АО “Укрзализныця” (УЗ) Андрея Рязанцева, в мае 2019 года количество частных вагонов-зерновозов в Украине достигло 11,8 тыс. шт.

При этом по состоянию на февраль 2019 года общий парк вагонов-зерновозов в стране насчитывал 22,3 тыс. единицы. Из них 11,5 тыс. были в собственности УЗ и 10,8 тыс. – частных. То есть за 3 месяца украинские частные компании получили около 1 тыс. хопперов-зерновозов.

Напомним, что производство грузовых вагонов в Украине за 4 мес. 2019 года увеличилось почти на 14%.

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