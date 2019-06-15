Сколько грузовых вагонов произвел Крюковский ВСЗ за 5 мес. 2019 года

Крупнейший в Украине производитель грузовых вагонов Крюковский ВСЗ (Кременчуг) за 5 мес 2019 года увеличил производство грузовых вагонов на 63,4% или на 891 штук год к году. Кременчугская газета сообщает, что на предприятии за этот период выпущено 2297 вагонов.

Напомним, что за 4 месяца на предприятии произведен 1761 грузовой вагон (+64% или 687 штук год к году).

То есть в мае текущего года выпущено 536 грузовых вагонов.

В январе-мае 2019 года предприятие произвело 5 пассажирских вагонов, тогда как в январе-мае прошлого года – ни одного.

Всего за 4 мес. в Украине произведен 4031 грузовой вагон (+13,8% год к году)

В 2018 году КВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1673 вагона год к году – до 3686 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод в 2019 году планирует сохранить производство грузовых вагонов на уровне прошлого года – около 3,7 тыс единиц.

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