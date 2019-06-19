Ferrexpo планирует купить еще 400 полувагонов

До конца 2019 года группа компаний Ferrexpo хочет приобрести еще 400 полувагонов. Об этом сообщил ЦТС со ссылкой на старшего менеджера по логистике ДП “Ферротранс” (входит в Ferrexpo) Виталия Олейника.

“У нас маршрутные отправки. Ежесуточно запланировано 8-9 отправок, которые мы и выполняем… [ранее – ред.] По итогу месяца не вывозили примерно десять маршрутов. Мы решаем этот вопрос тем, что увеличиваем свой вагонный парк – до конца года мы купим еще 400 вагонов. Также наращивание вагонного парка происходит в связи со стратегическими планами Ferrexpo по увеличению объема выпуска окатышей”, – цитируется Виталий Олейник.

В начале года Еристовский ГОК, входящий в состав Ferrexpo, приобрел 200 полувагонов у Крюковского ВСЗ. Тогда в компании сообщали, что парк вагонов компании превысил 2,6 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo планирует увеличить мощности ДП “Ферротранс” до конца 2019 года. Так, намечен ввод в эксплуатацию отделения по ремонту тормозного оборудования, колесно-роликового отделения и ВКМ, а также расширение условного номера вагоноремонтного депо ДП “Ферротранс” до капитального.

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