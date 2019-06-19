Ferrexpo планирует купить еще 400 полувагонов

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До конца 2019 года группа компаний Ferrexpo хочет приобрести еще 400 полувагонов. Об этом сообщил ЦТС со ссылкой на старшего менеджера по логистике ДП “Ферротранс” (входит в Ferrexpo) Виталия Олейника.

Полувагон Крюковского ВСЗ для Ferrexpo


“У нас маршрутные отправки. Ежесуточно запланировано 8-9 отправок, которые мы и выполняем… [ранее – ред.] По итогу месяца не вывозили примерно десять маршрутов. Мы решаем этот вопрос тем, что увеличиваем свой вагонный парк – до конца года мы купим еще 400 вагонов. Также наращивание вагонного парка происходит в связи со стратегическими планами Ferrexpo по увеличению объема выпуска окатышей”, – цитируется Виталий Олейник.

В начале года Еристовский ГОК, входящий в состав Ferrexpo, приобрел 200 полувагонов у Крюковского ВСЗ. Тогда в компании сообщали, что парк вагонов компании превысил 2,6 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo планирует увеличить мощности ДП “Ферротранс” до конца 2019 года. Так, намечен ввод в эксплуатацию отделения по ремонту тормозного оборудования, колесно-роликового отделения и ВКМ, а также расширение условного номера вагоноремонтного депо ДП “Ферротранс” до капитального.

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