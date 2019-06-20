Почему “Северсталь Дистрибуция” свернула деятельность в Украине

ООО “Северсталь Дистрибуция” (Киев), которое входило в топ-10 украинских металлоторговых компаний, прекратило продажи в Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной на НВ Бизнес.

«Надо признать, что из-за экономических рисков нам пришлось уйти с рынка Украины», — рассказал в интервью российскому отраслевому журналу «Металлоснабжение и сбыт» Тимур Юдичев, руководитель дистрибьюционной сети дивизиона «Серверсталь Российская сталь».

В НВ Бизнес выяснили, что причиной такого решения стали санкции, введенные президентом Украины Петром Порошенко в отношении ОАО “Северсталь” (Череповец, Россия) в конце марта 2019 года.

Со ссылкой на нескольких участников металлоторгового рынка Украины сообщается, что с весны текущего года в Украину прекратились поставки свежих партий металлопроката “Северстали”. Но все еще есть нераспроданные остатки.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года “Северсталь Дистрибуция” продала в Украине 78 тыс. тонн стального проката, что на 11% меньше показателя 2017 года.

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