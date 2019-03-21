Кто возглавил “Северсталь Дистрибуция” в Украине

В феврале 2019 года ООО “Северсталь Дистрибуция” (Киев) получило нового руководителя. Об этом говорится в официальной информации компании, опубликованной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и гражданских объединений.

Руководителем компании с 16 февраля является Денис Степашин. Он сменил на этой должности Александра Козырева, который возглавлял компанию с 10 августа 2018 года. Начиная с января 2018 года – это уже третья смена руководителя предприятия, которое представляет в Украине интересы российского производителя металлопроката “Северсталь”.

На сайте “Северсталь Дистрибуция” появилась информация, что по итогам 2018 года в Украине продано 78 тыс. тонн стального проката. В 2017 году в Украине компания продала 87,7 тыс. тонн металлопродукции.

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Вчера президент Украины Петр Порошенко утвердил обновленный санкционный список физических и юридических лиц. Среди компаний есть ОАО “Северсталь” (Череповец, Россия), в его отношении сроком на три года введены такие санкции:

1. Блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2. Ограничение торговых операций;

3. Предотвращение выведению капиталов за границы Украины.

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Учредителем ООО “Северсталь Дистрибуция” является SIA “SEVERSTAL DISTRIBUTION” (Рига, Латвия). Бенефициарный собственник – гражданин Российской Федерации Алексей Мордашов, который также является главным акционером “Северстали”. В годовом отчете ПАО “Северсталь” за 2018 год указано, что украинская и латвийская компании являются ее 100% “дочками”.

ООО “Северсталь Дистрибуция” – один из крупнейших игроков на рынке окрашенного рулонного проката Украины. Имеет офисы в Днепре и Киеве, а также склад в Киеве.

По итогам 2018 года в Украине было продано 321 тыс. тонн окрашенного рулонного проката и 416 тыс. тонн оцинкованного рулонного проката.

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