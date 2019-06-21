Мариупольский СРЗ изготовит грейфер для коксохимиков

На ООО “СРЗ” (Мариуполь) приступили к изготовлению 2-челюстного 4-канатного грейфера объемом 16-кубометров с четырехкратным полиспастом для ЧАО «Запорожкокс». Это крупнейшее изделие в линейке машиностроительной продукции предприятия, отмечают в пресс-центре СРЗ.

«Этот грейфер будет использоваться для перегрузки угля, а заказ будет первым опытом сотрудничества мариупольских судоремонтников с коксохимиками ЧАО «Запорожкокс»”, – цитируется в сообщении генеральный директор ООО «СРЗ» Олег Турский.

По словам Виктора Клочко, начальника департамента машиностроения ООО “СРЗ”, договор подписан 3 мая и должен быть реализован в течение 90 дней. Номинальная стоимость изделия порядка 1,5 млн гривен. “20 мая уже финишировала разработка рабочих чертежей, и изделие уже существует в 3-D проекции. В грейферном продолжается порезка металла на заготовки для будущих ступиц, клиньев, блоков и траверс ковша», – говорит Клочко.

Общий его вес грейфера составит 14,450 тонн, высота ковша – более пяти метров, ширина – порядка трех метров, в раскрытом состоянии – шесть метров.

В СРЗ уточняют, что за счет применения тонких листов конструкционной стали марки 0,9Г2С появилась возможность снизить массу изделия без ущерба для его работоспособности. Прочность обеспечивается за счет рациональной конструкции – особой системы ребер и стяжек.

Кроме того, все подверженные износу детали могут быть заменены по месту эксплуатации без привлечения специализированного персонала. Для синхронизации открытия/закрытия челюстей ковша применены зубчатые колеса на челюстях и соединение типа «утка-зев» на тягах. Для долговечности ножи челюстей будут наплавлены износостойкими электродами.

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