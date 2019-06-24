Сколько оцинковки потребляют украинские производители элеваторов

Украинские производители элеваторного оборудования и стальных силосов для хранения зерна потребляют 30-35 тыс. тонн стального проката. Об этом говорится в материале GMK.center.

Основу металлопотребления в этом сегменте составляет оцинкованный прокат, который преимущественно импортируется в Украину.

Согласно расчетам GMK.center на сегмент плоского проката с массой цинкового покрытия 270 г/м2, который используется при строительстве зернохранилищ, в 2018 году приходилось 21% рынка (+5% к 2017 году) или около 66 тыс. тонн.

Но на производство силосов приходится лишь часть этого металла. По оценкам участников рынка для силоса на плоском днище в среднем нужно от 9 до 13 кг металла на тонну хранения. Тогда как для силоса на конусном основании – от 25 до 50 кг на тонну хранения (в среднем – 30 кг). Крупнейшие производители элеваторного оборудования в прошлом году потребили:

1. KMZ Industries: оцинковки – около 4 тыс. тонн, черного металлопроката – 2,5 тыс. тонн. В этом году планируется увеличить объемы закупок;

2. ООО «ТД «Югэлеватор» потребило суммарно 4 тыс. тонн проката. На текущий год планы аналогичные.

3. ООО «Элеваторные системы» в прошлом году использовали 180 тонн оцинкованного листового металла и 100 тонн другого сортамента. План на 2019 год – 250 тонн ОЦП и 200 тонн прочего.

С учетом вышеупомянутых данных крупнейших операторов рынка, в GMK Center считают, что для производства элеваторного оборудования в Украине потребляется до 20 тыс. тонн импортного ОЦП в год. Еще 10-15 тыс. тонн в год приходится на другие виды металлопродукции, в основном украинского производства.

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