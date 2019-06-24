Крюковский ВСЗ построит 500 полувагонов на экспорт

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчук) построит 500 полувагонов для заказчика из Беларуси. Об этом говорится в сообщении белорусской лизинговой компании “Промагролизинг”.

“ОАО «Промагролизинг» профинансировало поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина). Нужно отметить, что в рамках заключенных договоров в Республику Беларусь уже доставлено 100 полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года”, – говорится в сообщении белорусской компании.

В “Промагролизинге” отмечают, что это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с КВСЗ. При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и других белорусских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в литовская государственная железнодорожная компания может заказать грузовые вагоны в Украине.

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