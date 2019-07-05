Почему нельзя полностью закрывать металлорынок от импорта – Владимир Власюк

Украине нельзя резко закрывать внутренний рынок металлопроката от импорта. Об этом во время конференции “Украинский рынок металлолома: практические аспекты и современные вызовы” ассоциации УАВтормет заявил директор ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ, Киев) Владимир Власюк.

В время доклада Владимир Власюк отметил, что в нынешнем году продолжилось падение потребление металлопроката в Украине, при этом возросла доля импорта. “Я хотел бы также обратить внимание на такой показатель, как доля импорта. Мы видим, что доля импорта в потреблении металлопроката в прошлом году увеличилась. Я не стал бы называть это глобальным фактором, потому что Украина больше продает, чем импортирует. Если мы будем резко закрывать свой рынок, то будет себе дороже”, – сказал директор УПЭ.

Причина такой рекомендации в том, что большая часть импорта – это прокат, который не производится металлургическими предприятиями Украины. “Если надо произвести холодильник, то лист надо импортировать из Словакии. Если нужно сделать металлочерепицу, то это также импортный продукт. Это негативная тенденция – мы не производим более технологичные цепочки в металлопрокате”, – заявил Власюк.

Напомним, что Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт плоского проката с защитными покрытиями, происхождением из России и КНР.

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