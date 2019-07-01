Импорт оцинковки из России и Китая обложили пошлинами

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговые пошлины на импорт оцинкованного плоского проката из Российской Федерации и Китая.

МКМТ установила на пять лет антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из России – на уровне 47,57%, происхождением из Китая – 22,78%. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

“Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из РФ и Китая сроком на пять лет”, – указало в сообщении МЭРТ.

Согласно сообщению Комиссии, текст которого опубликован сегодня в газете “Урядовий кур’єр”, пошлины вступят в силу через 30 дней после публикации документа.

Напомним, что в конце сентября прошлого года соответствии со ст. 12 Закона Украины «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых видов плоского проката с антикоррозионным покрытием происхождением из Российской Федерации и Китая.

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Заявителем стал ММК им.Ильича (Мариуполь), который производит оцинкованный плоский прокат. В информации Комиссии отмечается, что импорт в Украину некоторых видов проката с антикорозионным покрытием происхождением из РФ и Китая мог осуществляться по демпинговым ценам. Это могло нанести ущерб отечественным производителям. За период исследования (2015-2017 гг.) произошел рост объемов импорта из РФ и КНР в абсолютных показателях на 51%, а относительно потребления на 24%. При этом доля ММК им.Ильича в потреблении сократилась на 22%.

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