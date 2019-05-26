Как работает производитель оцинковки Юнистил – интервью с директором Сергеем Мирошниченко

В феврале 2010 года в одном из конференц-залов киевского Международного выставочного центра (МВЦ) собрались несколько десятков представителей компаний-потребителей и переработчиков оцинкованного проката. Параллельно в залах МВЦ шла большая строительная выставка, но интерес этих людей был прикован к презентации нового завода, который должен был вот-вот начать работу в Кривом Роге. Так появлялся производитель оцинкованного рулонного проката «Юнистил».

Потенциальных клиентов завода интересовали характеристики оцинковки, а немногочисленных журналистов – финансы и владельцы. Директор предприятия Александр Жердев неохотно отвечал на вопросы об инвестициях. Лишь после одобрительного кивка со стороны пары мужчин, сидевших в зале, рассказал, что в корейское оборудование инвестировано $21,5 млн. Но кто именно был инвестором тогда узнать не удалось.

Это небольшое по меркам металлургии предприятие тогда было заявлено как проект с российскими инвестициями, российским сырьем и российским управлением. За сырьевые и товарные потоки отвечала управляющая компания «Вектрон» (Россия), в активе которой было похожее предприятие «Юнистад» (Дзержинск, РФ). Но разместились мощности «Юнистила» на территории турбинного завода «Констар» (Кривой Рог), контролировавшегося структурами, связанными с влиятельными на тот момент нардепами Николаем Мартыненко и Давидом Жванией.

У руководства предприятия были большие планы по наращиванию объемов выпуска оцинкованной рулонной стали, но работа не задалась. Спустя два года после презентации «Юнистил» полностью остановился. Возможно, из-за сложностей с сырьем, а возможно из-за особенностей технологии.

Спустя несколько лет появились новые подробности о создании предприятия. Благодаря расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) стало понятно, что завод был гораздо ближе к Николаю Мартыненко, чем к загадочным россиянам. А финансировал покупку оборудования украинский «ОТП Банк», выдавший в 2008 году два кредита. СМИ сообщали, что «Юнистил» вернул банку $5,7 млн и 97,6 млн грн., а в 2013 году прекратил обслуживать кредит. Согласно Реестру судебных решений, банк пытался взыскать 44,1 млн грн. по одному из кредитов и $9,25 млн (около 79,9 млн грн.) – по второму.

Однако у предприятия появились другие кредиторы, по всей видимости связанные с его владельцами. Они инициировали процедуру банкротства и, по данным ReadMetal.com, банку пришлось переуступить права требования по кредитам. Осенью 2018 года кредиторы и «Юнистил» подписали мировое соглашение, согласно которому предприятие до конца 2020 года должно выплатить более 370 млн грн.

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Но самое главное изменение, которое произошло с предприятием – с 14 января 2019 года у него новый владелец. Единственным участником ООО «Юнистил» стало ООО «Метинвест-СМЦ» – компания, отвечающая за розничные продажи металлопроката в Группе Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Формальным продавцом стал Михаил Антошко, который ранее занимал ответственные должности в «Диамант банке» Николая Мартыненко.

К тому моменту «Юнистил» уже более года работал по давальческой схеме, получая металлопрокат от предприятий «Метинвеста» – ММК им.Ильича (Мариуполь) и «Запорожсталь» (Запорожье).

В 2017 году было произведено 18,6 тыс. тонн оцинковки. В 2018-м – 59,3 тыс. тонн. План на 2019 год – 87 тыс. тонн. При этом растет выход годного – продукции, которая соответствует необходимым стандартам. Если в 2017 году это было 65%, то план на текущий год – 98%.

«Метинвест» серьезно занялся за улучшение технологических показателей линии, купленной у корейской компании Dongbu Machinery Co. В 2018 году капиталовложения в техническое перевооружение и модернизацию составили 12 млн гривень. В текущем году инвестиции увеличатся.

Почти половина произведенной в прошлом году на «Юнистиле» оцинковки была поставлена на внутренний рынок Украины. Более 25% – на рынки Западной Европы. В планах расширение экспорта и дальнейшая работа над улучшением качества продукции.

В конце марта 2019 года ReadMetal.com побывал на предприятии и взял блиц-интервью у директора ООО «Юнистил» Сергея Мирошниченко об особенностях перезапуска производства и планах по развитию, узнал, где еще используется подобная технология.



Директор ООО “Юнистил” (Кривой Рог) Сергей Мирошниченко

- Сколько людей осталось от первого набора персонала в 2010 году?

– От состава, который строил, запускал и осваивал оборудование «Юнистила» к 2017 году осталось порядка 170 человек. Сейчас на предприятии работает около 270 человек.

- В 2017 году после рестарта «Юнистил» работал с «Метинвестом» по давальческой схеме. То есть Группа за год могла изучить его особенности. Но основные инвестиции в модернизацию пришлись на прошлый год и еще большие запланированы на 2019-й, уже после выкупа предприятия у прежних собственников. Почему возникла потребность в финансировании развития завода?

На «Юнистил» установлена современная линия горячего оцинкования производства южнокорейской “Dongbu Machinery Company” проектной мощностью около 100 тыс. тонн в год. Предприятие выпускает оцинкованную листовую сталь с диапазоном толщин от 0,3 мм до 2 мм с толщиной покрытия от 80 до 275 г/м кв.

Сейчас мы работаем с одной маркой стали DX51D, предназначенной для холодного профилирования. В этом году планируем освоить конструкционные марки стали S250GD–S350GD. Это продукт, который используется для изготовления легких стальных тонкостенных конструкций.

Когда линию запускали после продолжительного простоя, еще не было понимания, на какой именно сортамент будет делаться упор: на тонкий профиль с «низким» цинком или на толстый профиль с «толстым» цинком. Кроме того, линия запустилась в начале теплого сезона. Зимой, когда возникла необходимость в переработке толстого профиля, мы столкнулись с определенными технологическими нюансами, требующими инвестиций. Напомню об особенности этой линии – она не оборудована печью. Это накладывает некоторые ограничения: зимой холодный х/к рулон, проходя по ваннам, «забирает» температуру технологических растворов. При работе с холодным металлом есть риск получить некачественную продукцию. Поэтому нужно было утеплить и усилить линию, чтобы полоса прогревалась до нужной температуры до попадания в ванну с расплавом цинка.

- А не дешевле ли было утеплить цех?

Если зимой холодный рулон попадет в теплый цех, он покроется изморозью или инеем, который затем превратится во влагу. При таких условиях непромасленная, сухая заготовка, с которой мы работаем, начнет ржаветь сразу после распаковки. Поэтому целесообразнее брать холодный рулон и нагревать его в технологических ваннах обезжиривания, травления, флюсования по пути к ванне оцинкования, усиливая нагрев в каждой ванне.

- Кстати, насчет здания: оно в аренде или в вашей собственности?

– Здание цеха – это собственность «Юнистила». Также в нашей собственности находится один склад готовой продукции. Еще один склад мы арендуем для отгрузки готовой продукции.

- Во время презентации вы упомянули, что были сложности с рестартом предприятия. Вы не получили техническую документацию от предыдущих собственников?

– С момента запуска предприятия прошло 10 лет. У нас есть техническая документация линии, но только на корейском и английском языках. Страховой запас запчастей линии мы восполнили по чертежам, содержащимся в этой документации. Нам не хватало отдельных деталей технологического описания работы на оборудовании от производителя линии.

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- По наитию осваивали?

– Не совсем. До ванны оцинкования – наш процесс производства отличается от других производителей, после нее – он такой же, как на ММК им. Ильича.

Мы пытались найти аналогичную линию, чтобы уточнить технологические особенности, перенять опыт, но подобной линии нет ни в Европе, ни в России. Ближайшие страны, где можно найти такое оборудование – это Корея, Индия, Пакистан, страны Америки и Африки.

Но поездка на предприятия в этих странах не решит проблемы из-за отличающихся параметров и условий работы линии. Например, в странах Африки не бывает суровой зимы, а значит отсутствует необходимость дополнительно утеплять флюсовую башню и держать высокие температуры технологических растворов.

- Флюсовая башня – это одна из особенностей технологии оцинкования плоского проката, которую использует «Юнистил»?

– Да. Есть два основных способа горячего оцинкования полос: метод Сендзимира и метод Кука-Нортона.

В первом используется холоднокатаная нагартованная заготовка. С прокатного стана твердый не отожженный прокат поступает в агрегат непрерывного горячего оцинкования. На первом этапе стоит проходная печь, которая удаляет с поверхности полосы все загрязнения и производит ее термообработку, после чего уже нагретая полоса поступает в ванну оцинкования. В Украине такие линии установлены на ММК им. Ильича и на предприятии «Модуль-Украина» в Каменце-Подольском.

У нас используется метод Кука-Нортона. Он предполагает работу с обычным непромасленным холоднокатаным отожженным прокатом. Подготовка поверхности для нанесения цинкового покрытия производится химическим способом. То есть поверхность холоднокатаной полосы обезжиривается, очищается щетками, протравливается и офлюсовывается. Затем полоса нагревается в башне сушки флюса до температуры 120 градусов Цельсия и опускается в цинковый расплав.

- Отличается ли качество цинкового покрытия по этой технологии?

– Методы оцинкования отличаются только технологией подготовки поверхности полосы перед нанесением цинка. Визуально вы не отличите, по какому методу был произведен прокат.

- Поставщик оборудования корейская компания Dongbu Machinery Co. еще «жива»?

– По нашим данным, такой компании уже нет. Одно время мы пытались найти специалистов для технических консультаций, но чем дольше работаем, тем лучше разбираемся в специфике линии и технологии в целом. Очень скоро мы сами сможем давать советы по работе на подобном оборудовании ;-).

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