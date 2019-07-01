Вартис открыл новый склад в Днепре

Сетевая металлоторговая компания “Вартис” (Киев) открыла обновленный филиал в городе Днепр. Об этом говорится в сообщении компании в facebook.

“В городе Днепр открыт обновленный филиал общей площадью 10 тыс. кв. м”, – сообщили сегодня в компании. В том читсле здесь есть крытый цех для хранения труб и плоского проката площадью 4 тыс. кв. м.

В сообщении отмечается, что на новая площадка расположена на левом берегу реки Днепр. Здесь есть 4 крановых механизма.

“В наличии все позиции продукции производства Метинвест и АМКР (арматура, трубы, балки, швеллеры, письма, уголки, круги, катанка, проволока)”, – отмечается в сообщении.

Кроме этого, Днепровский филиал “Вартис” предоставляет сервисные услуги по порезке и хранению металлопроката.

В марте текущего года компания открыла оптово-розничный склад в Сумах.

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