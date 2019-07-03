Продукция Молдавского МЗ может опять исчезнуть с рынка Украины

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) хотят ввести санкции в отношении Молдавского МЗ (ММЗ, Рыбница), который фактически находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом говорится в facebook МинВОТ.

“По имеющейся информации, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, и подлежит включению в санкционные списки. Так, одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, в том числе, продукция закупается и для нужд российского оборонного заказа”, – сообщили в министерстве.

В МинВОТ напоминают, что ОАО «Молдавский металлургический завод», основной деятельностью которого является переработка металлолома и производство металлопроката уже находился под санкциями по решениям СНБО в мае и июне 2018 г. Однако в марте 2019 был исключен из санкционного списка юридических лиц.

ММЗ расположен на территории Республики Молдова в Придинстровском регионе, однако де-факто находится под контролем бенефициарных владельцев, связанные с российской властью, отмечается в сообщении.

Власти Украины ранее принимали меры относительно деятельности ММЗ, осуществляемой, в том числе, с использованием аффилированных структур для выполнения заказов подсанкционных предприятий.

Так, Минприроды было принято решение о приостановлении разрешений на трансграничное перемещение металлолома в ММЗ, а в Министерстве экономического развития и торговли Украины осуществляется антидемпинговое расследование в отношении импорта металлопродукции из Молдовы. Также в последние годы в Украине начато несколько расследований, касающихся деятельности ММЗ в сфере торговли металлоломом.

“Включение ММЗ в санкционный список сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС. На сегодня Министерством подготовлены и направлены на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение Правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – резюмировали в Министерстве.

Напомним, что в мае 2018 года на рынок Украины начала возвращаться продукция, производимая на Молдавском МЗ.

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