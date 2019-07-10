Почему Укрзализныця хочет при ремонтах использовать только новые колесные пары

Для предотвращения краж, АО “Укрзидизныця” (УЗ) хочет использовать при ремонтах только новые колесные пары и другие комплектующие для ремонта вагонов. Также колесные пары и комплектующие будут иметь электронный паспорт. Об этом сообщает railexpoua.

Со ссылкой на директора департамента вагонного хозяйства АО “Укрзализныця” Олега Мотина сообщается, что компания создала систему электронной паспортизации колесных пар. Также во избежание фальсификаций будет применяться инновационная система нанесения на изделия индивидуальных номеров.

“На дисках колес горячим способом запечатлеваются номера, которые практически невозможно сбить. Таким образом, есть возможность отследить происхождение и принадлежность каждой колесной пары. Это заметно снижает активность воров. Также создана электронная база главных магистральных частей, авторежимов и авторегуляторов. Сейчас началось ее наполнения. И вскоре мы сможем четко учитывать каждую деталь”, – цитируется Мотин.

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