В 2019 и 2020 гг. украинский рынок металлопроката увеличится – DCH Steel

Потребление металлопроката в Украине после парламентских выборов активизируется. Об этом в интервью GMK.center рассказал Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel, которое владеет и управляет Днепровским МЗ (Днепр).

При этом топ-менеджер отмечает, что объем украинского рынка металлопроката за 4 месяца 2019 года остался на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года, и составил порядка 1,5 млн тонн. “При этом емкость ключевых для DCH Steel рыночных сегментов (швеллер, уголок) снизилась на 10% по сравнению с 2018 годом”, – посетовал Баш.

Гендиректор DCH Steel считает, что основная причина сокращения рынка связана не с экономическими, а, скорее, с политическими причинами. “Поэтому полагаем, что емкость украинского рынка увеличится уже в нынешнем году и прирост составит до 3%. Очень рассчитываем на увеличение потребления со стороны вагоностроителей, производителей металлоконструкций, предприятий ГМК, частного сектора. Перспективной отраслью является строительство: прежде всего, реализация крупных инфраструктурных проектов. В результате, по нашим прогнозам, в 2020 году отечественный рынок продолжит расти, и его объем увеличится еще минимум на 4%”, – прогнозирует Виталий Баш.

Что касается модернизации и расширения сортамента Днепровского МЗ, то основные усилия DCH Steel будут направлены на укрепление позиций компании на стратегически важных рынках сбыта – Украина, страны СНГ, Восточная и Юго-Восточная Европа. “Планируется это делать как за счет традиционных для компании видов металлопроката (швеллер, уголок, СВП), так и за счет «нишевой» продукции (вагоностроительные и автомобильные профили, рельсы, круги)”, – рассказал гендиректор компании.

Напомним, что DCH Steel создана в апреле 2019 года. Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского начала процедуру выкупа горно-металлургических активов у группы EVRAZ в мае 2017 года.

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