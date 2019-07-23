Металл Холдинг смог продолжить работу

Несмотря на блокирование счетов по иску СБУ и Генпрокуратуры, металлотрейдер “Металл Холдинг Трейд” продолжает работу. “Компания «Металл Холдинг Трейд» продолжает работу в штатном режиме”, – такое сообщение появилось в facebook компании вчера во второй половине дня.

В сообщении уточняется, что отгрузки предыдущих и новых заказов происходят в оговоренные сроки с клиентами. При этом не сообщается за счет чего удалось сохранить работоспособность компании

Напомним, что в пятницу компании сообщила о блокировании работы решением Сосновского районного суда города Черкассы. Тогда же стало известно, что подобным образом заблокирована деятельность еще нескольких предприятий, в частности бетонного завода группы предприятий “Ковальская”.

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