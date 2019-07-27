Элеватор из Винницы удвоил парк вагонов-зерновозов

Предприятие «Агроград В» (Винница), которое оказывает услуги зернового склада, к маркетинговому сезону 2019/20 приобрел партию зерновозов из 14 вагонов. Об этом со ссылкой на Юрия Кравчука, коммерческого директора предприятия сообщил Elevatorist.com.

В сообщении отмечается, что парк собственного подвижного состава элеватора увеличен до 28 штук.

«Наращивание собственного парка вагонов-зерновозов даст предприятию дополнительные конкурентные преимущества, а также предоставит возможность клиентам элеватора дополнительно оптимизировать логистические риски и получить качественный экспедиторский сервис», — говорит Юрий Кравчук.

В октябре 2018 года акционеры «Агроград В» приняли решение о покупке 14 вагонов-зерновозов.

Судя по фотографиям, вагоны произведены на “ОМЗ Карпаты” (Львовская обл.). Ранее у этого предприятия хопперы-зерновозы купил зернотрейдер Нибулон и некоторые другие компании.

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