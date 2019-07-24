Суд разблокировал счета “Металл Холдинг Трейд”

Суд снял все ограничения с банковский счетов ООО “Металл Холдинг Трейд”. Об этом говорится в сообщении компании.

“Благодарим наших клиентов за веру и поддержку, сотрудников за выдержку”, – сообщили в “Металл Холдинг Трейд”.

К сообщению приложены копии писем судьи Сосновского районного суда города Черкассы С.А. Пироженко, которые были направлены сегодня в Государственную фискальную службу (ГФС) Украины с приложениями в виде копий Определений суда, которые были вынесены сегодня 24 июля 2019 года.

В текстах судебных определений, в частности, говорится о том, чтобы отменить арест денежных средств компании, которые находятся на ее счетах в двух банках. Кроме того, суд решил отменить арест имущества компании в виде сумм НДС в системе электронного администрирования НДС и отменить запрет служебным лицам и работникам компании пользоваться, распоряжаться и любым другим образом отчуждать вышеуказанное имущество.

Напомним, что в пятницу компании сообщила о блокировании работы решением Сосновского районного суда города Черкассы. Тогда же стало известно, что подобным образом заблокирована деятельность еще нескольких предприятий, в частности бетонного завода группы предприятий “Ковальская”.

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