Как в 2019 году изменится потребление окрашенного плоского проката

На украинском рынке плоского проката с полимерным покрытием в 2019 году ожидается стабилизация спроса, хотя до этого в течение трех лет объем рынка увеличивался на 10% ежегодно. Об этом говорится в статье, опубликованной на ГМК Центр.

За первые шесть месяцев 2019 года зафиксирован незначительный спад. “Однако мы прогнозируем, что по итогам года потребление металла будет на уровне 300-320 тыс. тонн. Доля переработчиков, импортирующих металл под собственные нужды, в общем объеме импорта не превышает 30%. Остальной объем приходится на трейдеров», – цитируется Денис Рисухин, директор компании “Метипол”.

В статье отмечается, что по итогам 2018 года импорт металла с полимерным покрытием составил около 300 тыс. тонн.

Что касается рынка оцинкованного плоского проката, то здесь значительную долю рынка занимает оцинковка украинских производителей (ММК им.Ильича, Юнистил, Модуль-Украина), которые активно борются за своего клиента, в том числе и конкурентной ценой. Сильный удар по импорту в данном сегменте ожидается после введения пошлин относительно металлопроката происхождением из РФ и КНР.

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