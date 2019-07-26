Второй в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины публикую после Дня металлурга и горняка. Что изменилось по сравнению с апрелем-2019?
Интернет-журнал “Металл” почти за четыре месяца увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) ушел в отрыв от Запорожстали. Также заметно упрочили позиции Интерпайп и АВ Металл Групп, увеличившие базу подписчиков более чем на 2000 пользователей ФБ каждый.
Примечательно, что АВ Металл Групп и сеть металлобаз Крафт изменили названия прямых ссылок своих страниц в ФБ, поэтому я не смог перейти по ним из прошлого рейтинга.
Метинвест уже близко к космосу. В изучаемом периоде они набрали более 8000 подписчиков и их общая база приближается к 53 тыс. человек (или аккаунтов).
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 24 июля 2019 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|02 апреля 2019 г.
|24 июля 2019 г.
|июл.19/апр.19
|1
|1
|Метинвест
|44550
|52834
|8284
|2
|2
|АрселорМиттал Кривой Рог
|16181
|20337
|4156
|3
|3
|Запорожсталь
|14870
|17263
|2393
|4
|4
|ИА Минпром
|9009
|9022
|13
|5
|5
|Побужский ФК
|6036
|6095
|59
|6
|8
|Интерпайп
|3789
|5877
|2088
|7
|6
|Арсенал-Центр
|4157
|5165
|1008
|8
|10
|АВ Металл Групп
|2945
|4946
|2001
|9
|7
|Раута Груп
|4041
|4487
|446
|10
|9
|Сталекс
|3703
|3849
|146
|11
|13
|Руукки Украина
|2137
|3705
|1568
|12
|11
|Uaprom
|2780
|2775
|-5
|13
|12
|УЦСС
|2183
|2361
|178
|14
|14
|Метинвест-СМЦ
|2011
|2196
|185
|15
|15
|Металл Холдинг
|1601
|1846
|245
|16
|25
|ГМК Центр
|486
|1299
|813
|17
|16
|Вартис Металл
|1208
|1287
|79
|18
|18
|Журнал Металл
|1128
|1255
|127
|19
|17
|Викант
|1142
|1191
|49
|20
|19
|Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина)
|1004
|1082
|78
|21
|26
|Крафт
|480
|997
|517
|22
|21
|AMKR Marketing and sales
|808
|921
|113
|23
|20
|Прушиньски
|834
|872
|38
|24
|22
|УГМК
|754
|779
|25
|25
|23
|Укрметаллургпром
|618
|694
|76
|26
|24
|Centravis
|605
|685
|80
|27
|27
|Югсталь
|456
|455
|-1
|28
|29
|Завод решетчатого настила
|379
|411
|32
|29
|28
|Такт металл
|391
|404
|13
|30
|30
|УкрФА
|314
|328
|14
|31
|31
|Керамет
|239
|257
|18
|32
|32
|Укрпромвнешэкспертиза
|225
|234
|9
|33
|33
|Федерация металлургов Украины
|188
|227
|39
|34
|34
|ТД СпецСтальТрейд
|158
|161
|3
|35
|35
|Модуль
|113
|121
|8
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