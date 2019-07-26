Второй в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины публикую после Дня металлурга и горняка. Что изменилось по сравнению с апрелем-2019?

Интернет-журнал “Металл” почти за четыре месяца увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) ушел в отрыв от Запорожстали. Также заметно упрочили позиции Интерпайп и АВ Металл Групп, увеличившие базу подписчиков более чем на 2000 пользователей ФБ каждый.

Примечательно, что АВ Металл Групп и сеть металлобаз Крафт изменили названия прямых ссылок своих страниц в ФБ, поэтому я не смог перейти по ним из прошлого рейтинга.

Метинвест уже близко к космосу. В изучаемом периоде они набрали более 8000 подписчиков и их общая база приближается к 53 тыс. человек (или аккаунтов).

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 24 июля 2019 года

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