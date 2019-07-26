Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 24 июля 2019 года

Опубликовано автор Admin

Второй в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины публикую после Дня металлурга и горняка. Что изменилось по сравнению с апрелем-2019?

Стальной facebook от readmetal


Интернет-журнал “Металл” почти за четыре месяца увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) ушел в отрыв от Запорожстали. Также заметно упрочили позиции Интерпайп и АВ Металл Групп, увеличившие базу подписчиков более чем на 2000 пользователей ФБ каждый.

Примечательно, что АВ Металл Групп и сеть металлобаз Крафт изменили названия прямых ссылок своих страниц в ФБ, поэтому я не смог перейти по ним из прошлого рейтинга.

Метинвест уже близко к космосу. В изучаемом периоде они набрали более 8000 подписчиков и их общая база приближается к 53 тыс. человек (или аккаунтов).

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 24 июля 2019 года

стало было Страница/ компания 02 апреля 2019 г. 24 июля 2019 г. июл.19/апр.19
1 1 Метинвест 44550 52834 8284
2 2 АрселорМиттал Кривой Рог 16181 20337 4156
3 3 Запорожсталь 14870 17263 2393
4 4 ИА Минпром 9009 9022 13
5 5 Побужский ФК 6036 6095 59
6 8 Интерпайп 3789 5877 2088
7 6 Арсенал-Центр 4157 5165 1008
8 10 АВ Металл Групп 2945 4946 2001
9 7 Раута Груп 4041 4487 446
10 9 Сталекс 3703 3849 146
11 13 Руукки Украина 2137 3705 1568
12 11 Uaprom 2780 2775 -5
13 12 УЦСС 2183 2361 178
14 14 Метинвест-СМЦ 2011 2196 185
15 15 Металл Холдинг 1601 1846 245
16 25 ГМК Центр 486 1299 813
17 16 Вартис Металл 1208 1287 79
18 18 Журнал Металл 1128 1255 127
19 17 Викант 1142 1191 49
20 19 Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) 1004 1082 78
21 26 Крафт 480 997 517
22 21 AMKR Marketing and sales 808 921 113
23 20 Прушиньски 834 872 38
24 22 УГМК 754 779 25
25 23 Укрметаллургпром 618 694 76
26 24 Centravis 605 685 80
27 27 Югсталь 456 455 -1
28 29 Завод решетчатого настила 379 411 32
29 28 Такт металл 391 404 13
30 30 УкрФА 314 328 14
31 31 Керамет 239 257 18
32 32 Укрпромвнешэкспертиза 225 234 9
33 33 Федерация металлургов Украины 188 227 39
34 34 ТД СпецСтальТрейд 158 161 3
35 35 Модуль 113 121 8

 

 

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