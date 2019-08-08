АрселорМиттал Кривой Рог возобновит строительство МНЛЗ

АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) возобновит строительство машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), которую в конце июля у предприятия по документам изъяла Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в сообщении АМКР по итогам встречи топ-менеджмента предприятия с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Офиса Президента.





По итогам встреч были сформулированы пять шагов для улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

Среди них – возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, возобновлены пусконаладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК («Экоцид»). “Разрешили возобновить строительство МНЛЗ”, – рассказали Readmetal.com в компании, уточнив, что расследование продолжается.

Также «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжит глобальную модернизацию предприятия – в ближайшие пять лет инвестиции составят более USD 1,8 млрд, что даст возможность сократить выбросы в атмосферу на 50–55%. “В том числе будут реализованы масштабные инвестиционные проекты в агломерационном производстве, на долю которого приходится около 2/3 всех выбросов меткомбината. Реконструкция аглоцеха № 2 и строительство фабрики окомкования позволит закрыть устаревшие аглофабрики”, – говорится в сообщении АМКР.

Помимо этого, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду. Он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10–15% в ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, предприятие активизирует работу по программам корпоративной социальной ответственности (КСО) в Кривом Роге.

В сообщении отмечается, что Офис Президента высказал заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это даст возможность создать качественную инфраструктуру в регионах и разгрузить шлаковые отвалы на металлургических предприятиях.

Напомним, что в конце июля на АМКР были проведены обыски, по итогам которых СБУ изъяла строящуюся МНЛЗ. В компании заявили о “заморозке” инвестпроекта.

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