Сталекс запустил новую линию на западной Украине

Компания “Сталекс” – производитель изделий для строительства из плоского проката с защитными покрытиями расширила линейку продукции, выпускаемой на мощностях филиала в Хмельницком. Об этом говорится в сообщении компании.

“Мы растем, расширяемся и укрепляем наши региональные производства!”, – сообщили в “Сталексе”.

В конце прошлой неделе на западноукраинской площадке компании была запущена новая линия по производству профнастила. “Сегодня на нашем заводе городе Хмельницкий мы запустили новую линию по производству профнастила с высотой волны 10 мм”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале года президент группы компаний “Сталекс” Александр Киктенко сообщил, что компания сосредоточилась на производственной деятельности и продала все металлобазы.

Ранее сообщалось, что харьковская компания “Базис Профнастил” закупила новые линии для производства профнастила и металлочерепицы.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи