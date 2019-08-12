В Минэкономики хотят ввести господдержку еще для одного сегмента машиностроения

В Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) хотят ввести механизм частичной компенсации закупок дорожной техники по образцу механизма, который действует для покупателей сельскохозяйственной техники. Об этом в интервью GMK Center рассказал директор департамента промполитики МЭРТ Александр Черных.

По словам чиновника, соответствующий механизм предусмотрен в проекте постановления Кабинета Министров Украины, который разработан департаментом в сотрудничестве с Национальным комитетом промышленного развития.

«Предусматривается предоставление частичной компенсации покупки дорожно-строительной техники и оборудования отечественных производителей», – рассказал Александр Черных.

Механизм компенсации разрабатывается по аналогии с действующей программой компенсации стоимости сельскохозяйственной техники. Черных отметил, что список производителей с/х техники уже включает более 160 украинских предприятий и 11 тыс. техники.

При этом Черных признал, что цели достигнуты лишь частично: «Когда мы рассматривали идею компенсации стоимости сельскохозяйственной техники украинского производства, планировалось поддержать прежде всего производителей сложной техники – тракторов, комбайнов. Но проведя мониторинг, мы обнаружили, что 70% компенсации получает аграрий, который приобрел несложную технику».

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