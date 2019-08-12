Сколько пассажирских вагонов нужно Укрзализныце

В 2019 году “Укрзализныця” (УЗ) планирует капитально отремонтировать и закупить около 50 пассажирских вагонов. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на интервью председателя правления УЗ Евгения Кравцова.

Всего для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки, особенно в пиковые периоды, компании необходимо увеличить парк на 15-20%, то есть примерно на 500 вагонов.

«В прошлом году мы обновили около 120 вагонов, в этом году планируем капитально отремонтировать и закупить около 50 вагонов. Все они оснащаются индивидуальными розетками и имеют кондиционеры. Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудованы кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов», – цитируется Евгений Кравцов.

Он также добавил, что при обновлении парка пассажирских вагонов “Укрзализныця” будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах. Компания также планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.

Напомним, что в мае стало известно о конфликте между УЗ и единственным в Украине производителем пассажирских вагонов – Крюковским ВСЗ. На вагоностроительном предприятии заявили, что “Укрзализныця” отказывается в полном объеме выкупать пассажирские вагоны, заказанные в прошлом году. В ж/д компании поясняли такое решение изменениями в финансовом плане на 2019 год. В итоге в УЗ заявили о намерении выкупить в 2019 году 20 новых пассажирских вагонов.

В начале года сообщалось, что по состоянию на 1 января текущего года инвентарный парк пассажирских вагонов “Укрзализныци” составляет 4220 единиц. Из них в рабочем состоянии находится только около 2,9 тыс. Примерно треть вагонов компании не способны перевозить пассажиров.

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