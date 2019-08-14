Крюковский ВСЗ в 2019 году увеличит производство грузовых вагонов

В 2019 году Крюковский ВСЗ (КВСЗ, Кременчуг) увеличит производство вагонов до 5 тыс. единиц. Об этом в интервью ЦТС рассказал Владимир Приходько, президент и совладелец КВСЗ.

“По итогу года мы выйдем на производство более 5 тысяч вагонов. В деньгах — около 8 млрд грн. реализованной товарной продукции. Это будет почти в полтора раза больше, чем в 2018 году”, – рассказал Приходько.

“За последние 10 лет доля УЗ в структуре наших заказов занимает скромные менее 6%. Доля украинского бизнеса около 70%. Остальное — экспорт. На сегодня, загрузка расчетных мощностей акционерного общества по пассажирскому сектору составляет 21%, по грузовому — 70%”, – рассказал Приходько.

За 7 мес. текущего года предприятие уже произвело 3299 грузовых вагонов. Это на 1245 вагонов больше чем за аналогичный период прошлого года.

В 2018 году всего произведено 3686 грузовых вагонов (+83% год к году). В начале 2019 года года ожидалось, что КВСЗ сохранит производство на прошлогоднем уровне.

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