8 тезисов Романа Курашева об украинском рынке оцинкованного плоского проката

Директор по маркетингу ООО “Метинвест Холдинг” Роман Курашев дал интервью “Металл Эксперт” о работе компании на рынке оцинкованного рулонного проката. ReadMetal.com публикует наиболее важные тезисы об украинском рынке оцинковки.

1. О спросе на прокат с покрытиями

Мы видим, что промышленное производство и строительная отрасль, на долю которой приходится не менее 60% потребления, растут. Несмотря на политические изменения, связанные с выборами президента и парламента, нежилое и инфраструктурное строительство растет. В то же время в жилом секторе – сейчас небольшой спад на фоне ранее очень высоких темпов роста. Большой объем работ реализован в предыдущие годы. По итогам 2019 года мы ожидаем рост видимого потребления проката в Украине на 1-2%.

В сегменте оцинкованного проката объемы потребления, вероятно, будут близкими к результатам прошлого года – около 310-315 тыс. тонн.

В полимерном прокате возможно более выраженное снижение видимого потребления из-за эффекта высокой сравнительной базы так как много продукции импортировали в конце 2018 года, а продажи осуществлялись в 1 квартале 2019 г.

2. О влиянии на рынок пошлин в отношении РФ и КНР

Введение пошлин приведет к увеличению загрузки локальных производителей и росту поставок их продукции на внутренний рынок. В 2018 году из Китая ввезли более 40 тыс. тонн оцинковки.

Думаю, 50-60% этого объема заместят внутренние производители – ММК им. Ильича, “Модуль-Украина”, “Юнистил” и компания “Великий шелковый путь”. Еще часть перейдет к альтернативным экспортерам. Возможно, это будет Турция или страны Европы.

3. Об экспансии турецких поставщиков оцинковки

В настоящий момент на рынок больше влияет агрессивная политика турецких экспортеров. Они испытывают сложности со сбытом на рынок Европы из-за торговых войн и существенного замедления роста рынка автомобилестроения. Поэтому турецкие поставщики активно ищут направления продаж, снижая цены или переводят объемы в строительный сегмент. В этой связи мы были вынуждены снизить цены на июльский оцинкованный прокат, несмотря на утвержденные антидемпинговые пошлины.

Мы надеемся, что это временное явление, и уже к концу III квартала цены покажут постепенный рост на фоне «очередного перемирия» в торговых войнах, повышения цен на ж.р.с. и ряда прочих факторов.

4. О замещении китайского проката украинским

Предприятия «Метинвест» способны полностью удовлетворить запросы украинских потребителей на оцинкованную продукцию толщиной менее 0,3 мм. Однако при наличии на рынке китайской продукции по демпинговым ценам экономического смысла выпускать продукт аналогичной толщины не было.

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5. Об увеличении емкости украинского рынка проката с покрытиями

Мы видим серьезный потенциал для роста емкости внутреннего рынка проката с покрытием. Сегодня потребление проката с покрытием на душу населения в Украине заметно отстает от ближайших стран-аналогов – России и Польши. Текущие потребности украинского рынка – это более 300 тыс. тонн полимерного проката – обеспечиваются преимущественно за счет импорта. “Модуль-Украина” производит около 20-25 тыс. тонн в год. Новая линия компании “Хэви Метал” (г.Первомайск, Николаевская обл.) добавит еще порядка 60 тысяч.

6. О появлении новых проектов

Поэтому даже при текущих потребностях на рынке будут востребованы дополнительные мощности по оцинкованию и нанесению полимерных покрытий.

Думаю, в ближайшие два года мы придем к этапу инжиниринга и заключения контрактов.

7. О сотрудничестве Метинвеста с украинскими заводами

“Юнистил” сейчас работает в режиме дочерней компании, весь х/к подкат поставляют наши комбинаты. Предприятие вышло на стабильный объем производства – около 7 тыс. тонн в месяц. По результатам года мы ожидаем роста производства на 20-30% (57,3 тыс. тонн в 2018 году – прим. ред.). Кроме того, на “Юнистиле” мы продолжаем осваивать возможности линии, расширять сортамент и повышать качество продукта.

Продажи полимерного проката «Модуль-Украина» по давальческой схеме мы прекратили, поскольку ее доля в общем объеме не приносила большого экономического эффекта, но требовала внимания менеджеров. В то же время мы продолжаем долгосрочное сотрудничество и поставляем предприятию х/к подкат. Мы считаем, что «Модуль Украина» может более оперативно обслуживать небольших потребителей полимерной продукции самостоятельно, поэтому лучше оставить продажи в их управлении.

Что касается нового игрока на украинском рынке – компании “Хэви Металл”, то мы видим в них потенциальных партнеров. Пока, вероятно, их линия будет запускаться на турецком подкате, но к моменту ее выхода на плановые показатели мы сможем довести нашу продукцию до необходимых им параметров.

8. Об увеличении объемов производства г/к рулонов

С 2017 года мы реализуем обновленную технологическую стратегию с продуктовым фокусом именно на рулонном прокате. Одна из ее задач – расширение производственных возможностей, в том числе за счет модернизации основных действующих агрегатов.

Так, в 2018 году мы запустили новую двухручьевую слябовую МНЛЗ №4 на ММК им. Ильича. Цель проекта – обеспечить качественным полуфабрикатом стан горячей прокатки “1700”, модернизация которого намечена на III квартал этого года. К 2022 году мы рассчитываем выйти на производство около 2,5 млн тонн г/к проката в год. Сейчас стан может производить около 1,3 млн тонн.

Из целевых 2,5 млн тонн г/к проката около 800 тыс. тонн мы планируем направить на стан холодной прокатки с дальнейшим оцинкованием. Еще порядка 170 тыс. тонн – на собственное производство сварной трубы. Целевой объем для свободного рынка, в основном на экспорт, составит около 1,5 млн тонн высококачественных тяжелых г/к рулонов.

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