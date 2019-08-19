Сталекс расширил производство металлочерепицы

Группа компаний “Сталекс” (Киев) запустила линию по производству металлочерепицы в Кременчуге (Полтавская обл.). Об этом говорится в сообщении компании.

“На нашем заводе в городе Кременчуг начала работу новая линия по производству металлочерепицы – Atlanta. Профиль металлочерепицы Atlanta наверное самый популярный в мире и наши клиенты не исключение”, – говорится в сообщении.

Ранее в компании сообщили о запуски линии по производству профнастила в Хмельницком.

Напомним, что в начале года президент группы компаний “Сталекс” Александр Киктенко сообщил, что компания сосредоточилась на производственной деятельности и продала все металлобазы.

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