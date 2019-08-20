Какую долю на рынке стальной продукции для кровли занимает Арсенал-Центр

Доля промышленной группы “Арсенал-Центр” (Киев) на украинском рынке стальной продукции для крыш и фасадов составляет более 15%. Об этом говорится в сообщении Киевской ТПП, руководство которой провело выездное совещание на одном из предприятий “Арсенал Центр”.

В сообщении говорится, что «Арсенал-Центр» – это 11 предприятий в разных регионах Украины с общей площадью крытых производственных помещений более 70 тыс. кв. м.

Компания специализируется на производстве кровельных и фасадных материалов из тонколистовой стали, огнестойких минераловатных сэндвич-панелей, водосточных систем.

Оборудование, установленное на производственных площадках “Арсенал-Центр” позволяет ежемесячно перерабатывать более 2000 тонн рулонного стального проката. “Недавно открыто два завода в Белой Церкви и Умани, закуплено и установлено новое оборудование. Суммарный объем инвестиций по 2017 составил более одного миллиона евро”, – говорится в сообщении Киевской ТПП.

Напомним, что в июле “Арсенал-Центр” запустил новую производственную линию в Одессе и продлил сертификацию сендвич-панели.

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