Сетевая металлоторговая компания АВ Металл Групп открыла металлобазу во Львовской области. Об этом говорится в сообщении компании.

“Еще один город – еще одна новая металлобаза АВ Металл Групп. 16 августа состоялось торжественное открытие современной металлобазы – на этот раз во Львовской области, в городе Новояворовск”, – говорится в сообщении.

В компании уточняют, что общая площадь металлобазы cоставляет более 3000 кв.м. Судя по фотографиям, это полностью крытая площадка из легких металлоконструкций.

Напомним, в начале августа АВ Металл Групп открыла металлобазу в Конотопе Сумской области.

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