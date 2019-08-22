АМКР достроит трубопровод за 10 млн гривен

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) профинансирует достройку газопровода в Кривом Роге, общая протяженность которого 3,8 км. Компания выделит на эти цели более 10 млн грн., говорится в сообщении АМКР.



После достройки газопровод будет безвозмездно передан “Криворожгазу”.

В компании напоминают, что еще в 2003–2004 гг. «Криворожсталь» (так тогда назвался АМКР) на собственные средства построила три газопровода. Два из них были введены в эксплуатацию, а третий (для города и внешних потребителей) – нет. Предполагалось, что новый газопровод заменит старый, который был проложен еще в 60-х годах прошлого века.

«АрселорМиттал Кривой Рог» решил вернуться к рассмотрению этого вопроса и достроить газопровод в 2019 году за свой счет. В июне-июле служба снабжения меткомбината определила стоимость завершающих работ по этому проекту и запустила тендерные процедуры. Вскоре будет выбран подрядчик. “На реализацию проекта уйдет около двух месяцев и примерно 10 млн грн.”, – отмечают на предприятии.

Напомним, что за 6 мес. 2019 года производство труб в Украине увеличилось на 4,3%.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи