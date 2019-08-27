Сколько ж/д колес нужно Укрзализныце в 2019 году

В 2019 году АО “Укрзализыця” (УЗ) хочет закупить 8438 цельнокатаных ж/д колес. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу УЗ. Однако компания вынуждена временно остановить тендерные процедуры.

Всего в текущем году “Укрзализныця” объявила 6 тендеров на закупку ж/д колес общей стоимостью около 196 млн грн. Однако потенциальные поставщики утверждают, что заявленные цены не соответствую рыночным.

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Один из потенциальных участников тендера оставил комментарий в системе публичных закупок ПроЗорро: «Принимая во внимание рост спроса на цельнокатаные колеса и рост их рыночной стоимости, а также полную загрузку производственных мощностей, просим АО „Укрзализныця“ провести повторно мониторинг цен на цельнокатаные колеса, которые должны быть изготовлены и поставлены во втором полугодии 2019 года. Ожидаемая стоимость… сегодня неактуальна и должна быть пересмотрена в сторону повышения, минимум на 30%».

В 2018 году УЗ закупила 10256 цельнокатаных колес. Единственным поставщиком этой продукции было ООО “Интерпайп Украина”.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

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