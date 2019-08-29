Потребление каких видов проката увеличилось в 1 п. 2019 года в Украине

В 1 полугодии 2019 года потребление стального проката в Украине в различных сегментах менялось разнонаправленно. Об этом говорится в статье GMK.center.

По данным «Металл Эксперт», динамика видимого потребления отдельных видов металлопродукции в I полугодии показывает увеличение по продукции строительного назначения: по арматуре (+5,5%), по катанке (+3,9%), по оцинковке (+4,3%), по трубам для строительства (+12%).

Примечательно, что потребление другой металлопродукции, которая используется в строительстве, снизилось: проката с полимерным покрытием – на 6%, до 124 тыс. тонн, фасонного проката – на 4%, до 168 тыс. тонн. Очевидно, что речь идет о снижении потребности в металле для конкретных видов строительных работ.

При этом существенно выросло потребление горячекатаного проката – на 29,6%, до 302 тыс. тонн, что связано с ростом производства грузовых вагонов, повышением активности в ряде отраслей машиностроения и судостроении, а также ростом объемов нежилого строительства. При этом использование холоднокатаного проката уменьшилось на 1,9%, до 207 тыс. тонн.

В статье отмечается изменение потребления проката в таких сегментах, как производство метизов и металлоконструкций. В I полугодии по компонентам наблюдалась разнонаправленная динамика:

– стальная проволока – рост на 10%, до 139 тыс. тонн;

– другие метизы, кроме тросов и канатов – снижение на 9,8%, до 38,7 тыс. тонн;

– промышленные металлоконструкции – рост 25,5%, до 231 тыс. тонн.

Напомним, что по данным АрселорМиттал Кривой Рог в 2018 году потребление длинномерного проката в Украине незначительно уменьшилось.

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