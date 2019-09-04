В Укрзализныце рассказали почему не покупают пассажирские вагоны

АО “Укрзализныця” (УЗ) считает цены на пассажирские вагоны завышенными и может обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой проверить информацию о возможном сговоре двух национальных производителей подвижного состава. Об этом сообщил в facebook председатель правления УЗ Евгений Кравцов со ссылкой на статью, опубликованную на сайте Наші гроші.

В статье говорится, что Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) в 2018 году выиграл тендер «Укрзализныци» на поставку вагонов на 1,52 млрд грн., предложив очень высокие цены. По данным журналистов, за два года УВСЗ увеличило цены в 1,5 раза до $1,1 млн за 1 купейный вагон. Теперь они дороже приблизительно на треть по сравнению даже с Россией, в которой купейные вагоны покупают по $825 тыс.

В свою очередь Евгений Кравцов напомнил, что в тендере УЗ по закупке пассажирских вагонов приняли участие два производителя. Речь о КВСЗ и ООО “Харьковский вагоностроительный завод” (ХВСЗ). Однако их тендерная документация была практически идентичной, а ценовые предложения почти не отличались.

“Есть красноречивое определение для таких ситуаций – картельный сговор. Два участника ставят “космическую” цену на вагон – в районе 1 млн долларов. Ценовые предложения отличаются на десятитысячные доли процента (тендер на сумму в 1,5 млрд гривен), и цену никто не перебивает. Документация обоих “конкурентов” очень похожа”, – написал Евгений Кравцов.

Евгений Кравцов также сообщил, что ответственные структурные подразделения компании уже получили поручение разобраться в сложившейся ситуации. Материалы по результатам этой проверки Укрзализныця направит на рассмотрение в АМКУ.

Напомним, что в мае глава КВСЗ Владимир Приходько обвинил УЗ в том, что компания не выполняет контрактные обязательства по оплате пассажирских вагонов, которые были заказаны в 2018 году.

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